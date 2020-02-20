Львів оголосив відразу про два трансфери – "містяни" підписали форварда і хавбека

ФК Львів продовжує готуватися до другої частини сезону чемпіонату України 2019/20.

Львів підписав угоди з двома гравцями – Матеусом Яковеллі та Артемом Недолею, повідомляє прес-служба клубу.

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Бразильський нападник Яковеллі провів зі Львовом збори в Туреччині. Тренерський штаб залишився задоволений його підходом до роботи, тож було вирішено підписати з ним повноцінний контракт.

Ще одним новачком став Артем Недоля. Він виступає на позиції півзахисника. Його контракт з львівським клубом розрахований на два роки.

Додамо, що першу половину сезону Львів завершив на 10-у місці в турнірній таблиці УПЛ. Вже у неділю, 23 лютого, "містяни" проведуть перший офіційний поєдинок у новому році проти Олімпіка в рамках 19-го туру чемпіонату України.

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