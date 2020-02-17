Львов отдал легионера чемпиону Финляндии

Вингер Львова Педро Феррейра продолжит карьеру в европейском чемпионате.

Бразилец проведет год в аренде за финский КуПС, информирует официальный сайт львовян.

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Галичане подписали Педро в начале 2019 года, и легионер сразу стал игроком основы Львова. Вингер провел 13 матчей в УПЛ 2018/19, в которых отметился двумя голами. Столько же игр бразилец провел и в текущей кампании, забив на один мяч меньше.

К слову, новая команда Педро завоевала "золото" чемпионата Финляндии, который проводится по схеме весна-осень. КуПС попробует свои силы в квалификации Лиги чемпионов 2020/21.

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