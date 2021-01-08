Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Львова.

Шумский анонсировал сразу несколько трансферов на выход из Львова

Соглашение Кошмана со львовским клубом продолжалась до лета 2021 года. Хавбек присоединился к команде перед началом сезона 2020/21 и успел сыграть за это время 9 матчей и отметиться ассистом.

Напомним, Львов пошел на зимнюю паузу на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе подопечных Виталия Шумского две победы, три ничьи и семь поражений.

Экс-игрок Динамо феерит на Ближнем Востоке – оформил хет-трик, продолжил результативную серию и запугивает Хави