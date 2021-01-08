"Если приглашать иностранца, то он должен быть заметно сильнее доморощенного футболиста. Не все наши легионеры оправдали надежд. Думаю, некоторых весной в составе Львова уже не будет.

Шумский поделился трансферными планами Львова во время зимней паузы

С кем клуб точно попрощается? С вратарем Пеньковым. Кстати, это была его инициатива покинуть команду. Герман считает, что достоин больше игровой практики. Истек срок аренды у Юрия Кравчука из Горняк-Спорта.

Торпедо-БелАЗ проявляет интерес к Липе, который играл за белорусов на правах аренды прошлой осенью. Что касается потенциальных новичков, то пока без конкретики, все в стадии переговоров, надеюсь, что усилимся несколькими футболистами", – отметил Шумский в интервью Команда№1.

Напомним, Львов пошел на зимнюю паузу на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе подопечных Виталия Шумского две победы, три ничьи и семь поражений.

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