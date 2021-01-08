Экс-игрок Динамо феерит на Ближнем Востоке – оформил хет-трик, продолжил результативную серию и запугивает Хави
Бразилец Дуду добросовестно отрабатывает миллионы в Катаре.
Дуду ярко выступает в чемпионате Катара за Аль-Духайль. Сегодня в 13 туре местного первенства бразилец оформил хет-трик в ворота Аль-Вакры. Уже к десятой минуте бывший динамовец отличился двумя голами: классно переиграл голкипера с острого угла и замкнул прострел. Еще один мяч он забил после перерыва, а также ассистировал партнеру перед шестым голом. В общем Аль-Духайль разгромил соперника со счетом 8:1.
Первые два гола Дуду:
Вчера бразилец отметил 29-й день рождения. "Эта неделя особенная для меня. Я смог провести время с детьми на день рождения, а сегодня отыграл лучший матч после приезда в Катар", – признался Дуду.
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Дуду забивает в четырех матчах подряд, а в общем он настрелял 11 голов и 9 ассистов в 20 матчах этого сезона. Аль-Духайль вышел на второе место катарского первенства. Отставание от лидера – Аль-Садда с Хави на тренерском мостике – составляет 8 очков. Правда, уже в следующем туре 12 января Дуду и Ко могут сократить разрыв в очной встрече с Хави.
Напомним, что Дуду принадлежал Динамо с 2011-го по 2015 год, но не смог закрепиться в Украине и неоднократно отдавался в аренды. В начале 2015-го Палмейрас выкупил бразильца у киевлян за 3 млн евро, а летом 2020-го арендовал его в Катар.
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