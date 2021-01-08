Дуду ярко выступает в чемпионате Катара за Аль-Духайль. Сегодня в 13 туре местного первенства бразилец оформил хет-трик в ворота Аль-Вакры. Уже к десятой минуте бывший динамовец отличился двумя голами: классно переиграл голкипера с острого угла и замкнул прострел. Еще один мяч он забил после перерыва, а также ассистировал партнеру перед шестым голом. В общем Аль-Духайль разгромил соперника со счетом 8:1.

Первые два гола Дуду:

Enquanto isso, no Catar...



Dudu foi à rede duas vezes e serviu uma assistência na goleada do Al-Duhail sobre o Al-Wakrah - partida está 8x1 nesse momento.



Al-Duhail é o segundo colocado da Stars League! pic.twitter.com/hbhINztbTR — Celso Ardengh (@CelsoArdengh) January 8, 2021

Вчера бразилец отметил 29-й день рождения. "Эта неделя особенная для меня. Я смог провести время с детьми на день рождения, а сегодня отыграл лучший матч после приезда в Катар", – признался Дуду.

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Дуду забивает в четырех матчах подряд, а в общем он настрелял 11 голов и 9 ассистов в 20 матчах этого сезона. Аль-Духайль вышел на второе место катарского первенства. Отставание от лидера – Аль-Садда с Хави на тренерском мостике – составляет 8 очков. Правда, уже в следующем туре 12 января Дуду и Ко могут сократить разрыв в очной встрече с Хави.

Напомним, что Дуду принадлежал Динамо с 2011-го по 2015 год, но не смог закрепиться в Украине и неоднократно отдавался в аренды. В начале 2015-го Палмейрас выкупил бразильца у киевлян за 3 млн евро, а летом 2020-го арендовал его в Катар.

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