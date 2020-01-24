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Львов объявил о подписании Пенькова

08:55 23 Читати українською
Львов объявил о подписании Пенькова
Герман Пеньков / ФК Львов

Бывший голкипер Карпат Герман Пеньков вернулся во Львов, но теперь будет защищать цвета другой местной команды.

Бывший вратарь Стали и Карпат Герман Пеньков подписал контракт с ФК Львов. Голкипер уже успел дебютировать за новую команду в товарищеском матче с Минаем, информирует официальная страница ФК Львов в Facebook.

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Деталей соглашения львовяне не сообщили. Пеньков стал первым новичком "львов" в текущее трансферное окно. Напомним, вчера львовскую команду покинул Александр Бандура – очевидно, Пеньков пришел именно на замену опытному киперу.

Последним клубом Пенькова был Олимпик, который он недавно покинул на правах свободного агента. Поэтому 25-летний вратарь, который за последние 2 сезона провел лишь 6 матчей в УПЛ, достался львовянам бесплатно.

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