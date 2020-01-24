Львів оголосив про підписання Пенькова

Колишній голкіпер Карпат Герман Пеньков повернувся до Львова, але тепер захищатиме кольори іншої місцевої команди.

Колишній воротар Сталі та Карпат Герман Пеньков підписав контракт з ФК Львів. Голкіпер вже встиг дебютувати за нову команду в товариському матчі з Минаєм, інформує офіційна сторінка ФК Львів у Facebook.

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Деталей угоди львів'яни не повідомили. Пеньков став першим новачком "левів" у поточне трансферне вікно. Нагадаємо, вчора львівську команду покинув Олександр Бандура – вочевидь, Пеньков прийшов саме на заміну досвідченому кіперу.

Останнім клубом Пенькова був Олімпік, який він нещодавно залишив на правах вільного агента. Тому 25-річний воротар, який за останні 2 сезони провів лише 6 матчів в УПЛ, дістався львів'янам безкоштовно.

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