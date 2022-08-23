"Городяне" продолжают комплектовать свой состав перед стартом в новом сезоне УПЛ.

Пресс-служба Львова объявила о подписании трех полузащитников и защитника. Новичками команды стали соответственно Виталий Бойко, Артем Мильченко, Андрей Якимив и Роман Никитюк.

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Сроки и условия контракта не разглашаются.

Напомним, 24-летний Бойко – воспитанник черкасского футбола. Успел поиграть за ОПФК Черкащина, испанский Сан-Рафаэль, Минай и Кремень. Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

22-летний Мильченко начинал в Динамо. Впоследствии была молодежная команда Зари и Горняк-Спорт. Transfermarkt просит за него 100 тысяч евро.

25-летний Якимив дебютировал в профессиональном футболе за Карпаты. Выступал за каменскую Сталь, Десну, венгерский Капошвар, Черноморец и Ингулец. Трансферная стоимость игрока 50 тысяч евро.

28-летний Никитюк – воспитанник Волыни. Бегал за Рух, Минай, галицкие Карпаты и Горняк-Спорт. Transfermarkt оценивает его в 125 тысяч евро.

Напомним, новый сезон Львов начнет домашним матчем 2-го тура против Зари (27 августа в 13:00). Поединок 1-го тура против Миная по просьбе "горожан" был перенесен.

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