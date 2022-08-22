"Был период, когда Львов пытался как-то сотрудничать с Бразилией. И тогда, когда легионеры приезжали массово, выяснилось, что у двух бразильцев были поддельные открепительные письма. Что это? Это официальный документ, который затем проверяется в международной трансферной системе.

Львов не будет сниматься с УПЛ, – источник

Эти документы проверки не прошли. Бразильский клуб начал жаловаться в ФИФА и дожаловался до того, что возникла угроза трансферного бана для Львова. И прямо накануне чемпионата нужно было что-то решать. Львов подписал гарантийные письма и выплатил штраф в размере 100 тысяч долларов, реализованных от трансфера Владимира Якимца в Кривбасс.

Сейчас это требует определенного времени, 2-3 дня, поэтому Львов не снимается с пробега, Львов будет играть. Там своевременно выплачивается зарплата и первая игра Львова состоится во 2-м туре против Зари 27 августа", – сказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует уже во вторник, 22 августа, матчем Шахтер – Металлист 1925. Начало встречи в 13:00.

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