"Из незакрытого кадрового момента у Шахтера остается только один опорник с характеристиками Тараса Степаненко. Трансфер Егора Назарины из Зари сейчас выглядит все менее и менее вероятным. Потому что стороны не могут договориться – расходятся по экономическим вопросам.

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Я знаю, что Шахтер интересовался возвращением Игнатенко, но Бордо не хочет уступать футболиста. Еще один вариант с опорным полузащитником действительно очень интересный и очень сенсационный, на мой взгляд. Во Львове говорят, что Шатар сделал официально предложение о приобретении 20-летнего игрока Бориса Крушинского. Фактурный центральный защитник, высокий, атлетический, номинально являющийся защитником, но может качественно играть на позиции опорного полузащитника. На новый сезон где-то на этой позиции видят Крушинского во Львове", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, контракт Назарины с Зарей действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро. Игнатенко зимой перешел в Бордо и после завершения аренды был выкуплен французами у того же Шахтера. Крушинский – воспитанник Львова. В прошлом сезоне провел в УПЛ 15 матчей. Его трансферная стоимость составляет 200 тысяч евро.

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