"Містяни" продовжують комплектувати свій склад перед стартом у новому сезоні УПЛ.

Прес-служба Львова оголосила про підписання трьох півзахисників та оборонця. Новачками команди стали відповідно Віталій Бойко, Артем Мильченко, Андрій Якимів та Роман Никитюк.

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Терміни та умови контракту не розголошуються.

Нагадаємо, 24-річний Бойко – вихованець черкаського футболу. Встиг пограти за ОПФК Черкащина, іспанський Сан-Рафаель, Минай та Кремінь. Transfermarkt оцінює гравця у 175 тисяч євро.

22-річний Мильченко розпочинав у Динамо. Згодому була молодіжна команда Зорі і Гріник-Спорт. Transfermarkt править за нього 100 тисяч євро.

25-річний Якимів дебютував у професіональному футболі за Карпати. Виступав за кам'янську Сталь, Десну, угорський Капошвар, Чорноморець та Інгулець. Трансферна вартість гравця 50 тисяч євро.

28-річний Никитюк – вихованець Волині. Бігав за Рух, Минай, галицькі Карпати та Гірник-Спорт. Transfermarkt оцінює його у 125 тисяч євро.

Нагадаємо, новий сезон Львів розпочне домашнім матчем 2-го туру проти Зорі (27 серпня о 13:00). Поєдинок 1-го туру проти Миная на прохання "містян" було перенесено.

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