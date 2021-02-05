Бывший наставник сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо поделился мыслями о том, кто покинет УПЛ по итогам текущего сезона.

"Думаю, СК Днепр-1 выберется из подвала турнирной таблицы, а вот главными претендентами на понижение в классе я бы назвал Рух и Львов.

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Больше, скорее, "горожан", которые хоть и добавили в конце осени, но все-таки их игра, если говорить в общем, не впечатлила", – поделился Сабо в комментарии Команда№1.

Отметим, что Рух и Львов занимают 12 и 13 места соответственно, опережая последний СК Днепр-1 на 1 пункт.

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