Львів зіштовхнувся з неочікуваними проблемами, коли повертався на батьківщину із тренувальних зборів у Туреччині.

Команда залишилась у Туреччині на ще одну ніч, оскільки рейс до Львова був скасований, повідомляє Футбол News.

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Завтра, 8 лютого, "синьо-біло-золоті леви" ще раз спробують повернутись з Туреччини до України та готуватимуться до першого матчу УПЛ після зимової паузи – суперником львів'ян стане Минай.

До слова, Львів посідає передостаннє місце у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі лише 9 очок.

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