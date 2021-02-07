Львів не зміг повернутись в Україну зі зборів
7 лютого 23:55 - Читать на русском
Львів зіштовхнувся з неочікуваними проблемами, коли повертався на батьківщину із тренувальних зборів у Туреччині.
Команда залишилась у Туреччині на ще одну ніч, оскільки рейс до Львова був скасований, повідомляє Футбол News.
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Завтра, 8 лютого, "синьо-біло-золоті леви" ще раз спробують повернутись з Туреччини до України та готуватимуться до першого матчу УПЛ після зимової паузи – суперником львів'ян стане Минай.
До слова, Львів посідає передостаннє місце у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі лише 9 очок.
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