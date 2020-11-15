Аутсайдер чемпионата Украины никак не может определиться с новым наставником.

Футбольный клуб Львов, который остается на самом дне турнирной таблицы, продолжает поиски нового тренера.

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Как сообщает издание Meta Ratings, боссы клуба сделали предложение болгарскому специалисту Николаю Костову, который имеет опыт работы с украинскими командами. Напомним, в свое время 57-летний тренер возглавлял донецкий Металлург, Карпаты, Таврию и каменскую Сталь. После непродолжительных раздумий Костов не согласился стать у руля аутсайдера УПЛ.

Скорее всего Виталий Шумский будет исполнять обязанности главного тренера Львова до окончания первой части сезона.

Напомним, после 9-ти туров чемпионата Украины "сине-золотые" замыкают турнирную таблицу, имея в активе 4 очка и игру в запасе.

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