Поединок был под угрозой срыва, потому что сборная Украины по приезде в Германию получила положительные тесты Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчук и Коваленко на коронавирус. Сначала свое слово сказали власти Лейпцига, которые решила не вводить для украинцев карантин, ведь между инфицированными и остальной делегацией не было тесного контакта. Повторные тесты "сине-желтых" новых больных не обнаружили. В конце концов УЕФА дал зеленый свет для проведения матча.

Германия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Украина встречалась с Германией месяц назад в Киеве и потерпела минимальное поражение – 1:2. Тогда Андрей Шевченко страдал из-за коронавируса в Шахтере, а теперь имеет кадровые проблемы вследствие распространения болезни в Динамо. Стартовый состав гостей был прогнозируем – относительными сюрпризами стали разве что выходы Забарного в центре обороны и Зубкова на фланге атаки.

Германия также подходила к матчу не в оптимальном составе. У Бундестим дюжина футболистов с проблемами со здоровьем и настоящие дыры на флангах обороны. Слева появился почти дебютант Макс, а справа – номинальный центрбек Гинтер. Серьезная неожиданность от Йоахима Лева, который вновь изменил схему на 4-4-3. Атакующее трио немцев Гнабри-Вернер-Сане запугивало не на шутку.

Хозяева агрессивно начали встречу, атакуя именно флангами. Первые моменты пришли как раз благодаря активности Макса и Гинтера, но удары Бундестим летели мимо цели. Украина выстояла, а на 12-й минуте организовала результативный выпад. Конопля, Малиновский и Марлос разыграли большинство на правом фланге, после чего Зубков вбежал с мячом в штрафную площадь, выцарапал его у соперников и отбросил Яремчуку. Наш форвард мастерски расстрелял ворота, не оставив шансов Нойеру!

Германия – Украина – 3:1 – видео голов

"Сине-желтые" сразу могли удвоить преимущество, когда Зинченко классным пасом вывел Марлоса и Яремчука 2 в 1, но контратака захлебнулась через седовласого. Украина оборонялась компактным низким блоком, а Германия пыталась растянуть наши редуты. Справа не получалось – там помогал Зубков; слева было опаснее – Марлос отрабатывал меньше.

Позиционная защита давала надежды, однако подопечные Шевченко раскрылись. Зинченко безвольно отдал мяч для Горетцки у чужой штрафной, а Леон разогнал голевую атаку – пробежал с мячом полполя и нашел Сане. Вингер Баварии одним касанием обыграл нашу разорванную оборону, а вторым – пробил точно под дальнюю штангу. Через пару минут Горетцка едва не добавил к результативной передачи гол – Пятов справился с ударом в "девятку".

Украина хорошо выходила в атаку сериями коротких передач, но в финальной трети нашим футболистам не хватало нестандартных решений. Прострелы Соболя не находили адресатов. Зинченко немного не дотянулся до мяча в чужих владениях, а уже через несколько мгновений в собственных не уследил за Горетцкой. Баварец эффектно принял заброс Коха и прострелил вдоль ворот – Вернер занес мяч в сетку. Так гости проиграли приличный первый тайм...

В дебюте второй половины встречи Украина включила агрессию и креатив. Малиновский вертикальным пасом разрезал две немецкие линии и нашел Зинченко, а Александр с помощью рикошета пробил в штангу! Впрочем, как только Бундестим отвела игру в центр поля, "сине-желтые" поникли. Мюнхенские комбинации от Горетцки, Сане и Гнабри начали раз за разом генерировать остроту. С флангов им больше помогали фулбеки.

До поры до времени нас прощали, но всему есть предел. Баварцы оттащили внимание нашей обороны на себя, а их партнеры построили отличную атаку. Гюндоган дал в разрез на Гинтера, тот прострелил на Вернера, а Тимо рикошетом от Забарного отправил мяч в угол. Оформив комфортный счет, Германия сбавила обороты и отошла глубже. Андрей Шевченко освежил атаку заменами – вышли Михайличенко и Мораес.

Более осторожная игра Бундестим не означала большую надежность в защите. Украинцы все равно создавали возможности розыгрышами слева и креативом Марлоса справа. Однако каждый раз не хватало совсем немного. Марлос подкручивал в дальний угол – каркас ворот. Мораес вырвался на ударную позицию – снова рикошет и снова немцев спасла штанга. Конечно, хозяева отвечали не хуже: Брандт проверил бдительность Пятова ударом с острого угла, а Горетцка головой послал мяч в руки голкиперу.

Матч завершился заслуженной победой Германии со счетом 3:1, но улыбка Фортуны могла подарить Украине более приятный результат. В параллельном матче Испания не сумела переиграть Швейцарию, поэтому "сине-желтые" еще не гарантировали себе сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций. Для выполнения главной задачи нужно будет не проиграть Швейцарии в последнем туре.