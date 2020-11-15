Аутсайдер чемпіонату України ніяк не може визначитись з новим наставником.

Футбольний клуб Львів, який залишається на самому дні турнірної таблиці, продовжує пошуки нового тренера.

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Як повідомляє видання Meta Ratings, боси клубу зробили пропозицію болгарському фахівцеві Ніколаю Костову, який має досвід роботи з українськими командами. Нагадаємо, свого часу 57-річний тренер очолював донецький Металург, Карпати, Таврію і кам'янську Сталь. Після нетривалих роздумів Костов не погодився стати біля керма аутсайдера УПЛ.

Швидше за все Віталій Шумський буде виконувати обов'язки головного тренера Львова до закінчення першої частини сезону.

Нагадаємо, після 9-ти турів чемпіонату України "синьо-золоті" замикають турнірну таблицю, маючи в активі 4 очки і гру в запасі.

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