Богдан Мишенко и Михаил Шишка досрочно завершили сотрудничество со Львовом, сообщает Спортивка.

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Отмечается, что контракты были расторгнуты по обоюдному согласию. Также Львов уволил заместителя генерального директора Максима Стефанского. Официально клуб пока не подтвердил прощание с функционером и футболистами.

Львов ушел на паузу последним в турнирной таблце чемпионата Украины, набрав 9 очков после 14 туров.

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