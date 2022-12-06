Львов начал большую чистку – СМИ сообщило об уходе двух игроков и одного из руководителей
11:15 - Читати українською
Аутсайдер УПЛ Львов произвел первые изменения в составе команды.
Богдан Мишенко и Михаил Шишка досрочно завершили сотрудничество со Львовом, сообщает Спортивка.
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Отмечается, что контракты были расторгнуты по обоюдному согласию. Также Львов уволил заместителя генерального директора Максима Стефанского. Официально клуб пока не подтвердил прощание с функционером и футболистами.
Львов ушел на паузу последним в турнирной таблце чемпионата Украины, набрав 9 очков после 14 туров.
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