Богдан Мишенко та Михайло Шишка достроково завершили співпрацю зі Львовом, повідомляє Спортивка.

Вихованець Динамо офіційно перебрався в американський клуб

Зазначається, що контракти було розірвано за обопільною згодою. Також Львів звільнив заступника генерального директора Максима Стефанського. Офіційно клуб поки не підтвердив прощання з функціонером та футболістами.

На зимову паузу Львів пішов останнім у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 9 очок після 14 турів.

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