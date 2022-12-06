Львів розпочав велику чистку – ЗМІ повідомив про відхід двох гравців та одного з керівників
11:15 - Читать на русском
Аутсайдер УПЛ Львів зробив перші зміни у складі команди.
Богдан Мишенко та Михайло Шишка достроково завершили співпрацю зі Львовом, повідомляє Спортивка.
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Зазначається, що контракти було розірвано за обопільною згодою. Також Львів звільнив заступника генерального директора Максима Стефанського. Офіційно клуб поки не підтвердив прощання з функціонером та футболістами.
На зимову паузу Львів пішов останнім у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 9 очок після 14 турів.
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