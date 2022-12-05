Эль Пасо Локомотив, выступающий в американском USL (вторая лига в США), в своем твиттере сообщил о приходе Дениса Костышина.

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Клуб пока не разглашает срок контракта с украинцем, однако о Костышине в США уже отзываются очень положительно. "Костышин – проверенный плеймейкер в полузащите, и он поможет возглавить нашу атаку. Его технические способности и видение – это то, что привлекло наше внимание вместе с его футбольной родословной. Опыт и лидерство Костышина будут играть важную роль во всем, что мы планируем в сезоне 2023 года", – говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, Денис Костышин расторг соглашение с Александрией, к которой присоединился на правах свободного агента. В этом сезоне в его активе всего 3 матча (130 минут) и один гол.