Львов в текущем чемпионате имел лишь одну победу, однако значимую и недавнюю – над Ворсклой. В случае победы в текущем туре "горожане" могли подняться со дна турнирной таблицы, однако у Десны на этот поединок были свои планы. Северяне имели шанс выйти на третью позицию и оторваться от Колоса или Ворсклы (или даже от обоих сразу) – главных конкурентов в борьбе за бронзу. Очевидно, что в этой встрече фаворитами были именно черниговцы.

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Впрочем, львовяне приехали не на экскурсию. Гости довольно неплохо начали поединок, пытаясь искать счастья на фланговых атаках с прострелами, а первый удар у них прошел уже на 4-й минуте (его заблокировали). Десна же в первой половине первого тайма действовала осторожно, но уверенно. Подопечные Александра Рябоконя искали слабые места в обороне соперника, зарабатывали угловые, а на 15-й минуте едва не открыли счёт – это Хлёбас выстрелил с левого края штрафной. Костик парировал, но на 18-й его чуть не подставил Сабино, который на линии ворот решил пропустить мяч за пределы поля – а тот взял, да и попал в штангу.

Казалось, защитники львовян скоро привезут гол, но на 22-й минуте "горожане" сами открыли счёт! Отличился Грисьо, получивший классную передачу на ход от Сабино и переигравший Паста с правого края штрафной – 0:1! Десна ответила рядом неострых ударов, а на 32-й минуте Будковского "разули" в штрафной гостей – впрочем, арбитр в том эпизоде ​​фола не увидел. В целом, кроме давления, черниговцы ничего серьёзного до перерыва не демонстрировали. Львов заслуженно пошел отдыхать в статусе победителя.

На старте второго тайма Казлаускас имел шанс удвоить преимущество, однако его выстрел с левого края штрафной вытащил Паст. Раздражённая Десна после этого начала играть с "горожанами" по-взрослому, организовав вагон голевых моментов. Так, на 52-й минуте Будковский замыкал подачу Полегенько ударом под перекладину – Костик парировал! На 65-й с дистанции в левый нижний угол выстрелил Мостовой – мяч попал во внешнюю сторону сетки! Ещё через четыре минуты Дегтярёв оказался в 10 метрах от ворот в полном одиночестве, но дальнейший выстрел с лёту срезался с ноги! На 71-й же под правую штангу головой пробивал Будковский – и снова Костик спас Львов! После этого случились ещё и попадание в левую штангу и выстрел Гитченко над воротами.

Львов пытался огрызаться контратаками. Иногда получалось остро, но в завершающей стадии у "горожан" всё рассыпалось. Десна же после небольшой паузы в активности принялась с новой силой долбить оборону гостей – на 87-й минуте это могло завершиться голом Будковского, однако Филипп метров с семи умудрился не попасть в ворота. Уже в компенсированное время мяч таки залетел в сетку Львова, но арбитр зафиксировал фол – Костика затолкали в ворота вместе со сферой. В конце концов, дожать Львов хозяевам так и не удалось.

Таким образом, Львов набрал 7 очков и поднялся на предпоследнюю позицию в турнирной таблице. Десна, имея в активе 16 зачётных баллов, пока держится четвёртой.

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