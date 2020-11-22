Львів у поточному чемпіонаті мав лише одну перемогу, однак значущу й недавню – над Ворсклою. В разі звитяги у поточному турі "містяни" могли піднятися з дна турнірної таблиці, однак у Десни на цей поєдинок були свої плани. Сіверяни мали шанс вийти на третю позицію й відірватися від Колоса чи Ворскли (або навіть від обох одразу) – головних конкурентів у боротьбі за бронзу. Очевидно, що в цій зустрічі фаворитами були саме чернігівці.

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Втім, львів'яни приїхали не на екскурсію. Гості досить непогано почали поєдинок, намагаючись шукати щастя на флангових атаках з прострілами, а перший удар у них пройшов вже на 4-й хвилині (його заблокували). Десна ж у першій половині першого тайму діяла обережно, але впевнено. Підопічні Олександра Рябоконя шукали слабкі місця в обороні суперника, заробляли купу кутових, а на 15-й хвилині ледь не відкрили рахунок – це Хльобас вистрілив з лівого краю штрафного. Костик парирував, але на 18-й його ледь не підставив Сабіно, який на лінії воріт вирішив пропустити м'яч за межі поля – а той взяв, та і влучив у стійку.

Здавалося, захисники львів'ян скоро привезуть гол. На 21-й хвилині він навіть стався, але арбітри скасували його через фол з боку Гітченка. "Містяни" ж рівно за хвилину самі відкрили рахунок! Відзначився Грисьо, який отримав класну передачу на хід від Сабіно й переграв Паста з правого краю карного майданчика – 0:1! Десна відповіла низкою негострих ударів, а на 32-й хвилині Будківського "роззули" в штрафному – втім, арбітр в тому епізоді фолу не побачив. Загалом, окрім тиску, чернігівці нічого серйозного до перерви не демонстрували. Львів заслужено пішов відпочивати у статусі переможця.

На старті другого тайму Казлаускас мав шанс подвоїти перевагу, однак його постріл з лівого краю карного майданчика витягнув Паст. Роздратована Десна після цього почала грати з "містянами" по-дорослому, організувавши вагон гольових моментів. Так, на 52-й хвилині Будківський замикав подачу Полегенька ударом під поперечку – Костик парирував! На 65-й з дистанції в лівий нижній кут вистрілив Мостовий – м'яч поцілив у зовнішній бік сітки! Ще за чотири хвилини Дегтярьов опинився в 10 метрах від воріт у повній самотності, але подальший постріл з лету зрізався з його ноги! На 71-й же під праву стійку головою пробивав Будківський – і знову Костик врятував Львів! Після цього сталися ще й влучання у ліву стійку та постріл Гітченка над воротами.

Львів намагався огризатися контратаками. Іноді виходило гостро, але в завершальній стадії у "містян" все розсипалося. Десна ж після невеличкої паузи в активності прийнялася з новою силою довбати оборону гостей – на 87-й хвилині це могло завершитись голом Будківського, однак Пилип метрів з семи примудрився не влучити у площину. Вже у компенсований час м'яч таки залетів у сітку Львова, але арбітр зафіксував фол – Костика заштовхали у ворота разом зі сферою. Зрештою, дотиснути Львів господарям так і не вдалося.

Таким чином, Львів набрав 7 очок і піднявся на передостанню позицію в турнірній таблиці. Десна, маючи в активі 16 залікових балів, поки що тримається четвертою.

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