Львов и Карпаты разошлись миром в дерби – "зелено-белые" завершили первый этап УПЛ главным аутсайдером

Львов встречался с Карпатами в 22-м туре УПЛ. Второе львовское дерби сезона 2019/20 также завершилось со счетом 0:0. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Львов – Карпаты стартовал в 14:00 на стадионе Украина. Поединок закрывал первый этап чемпионата Украины, причем как для "зелено-белых", так и для "сине-золотых" встреча имела большое значение. Карпаты на момент начала игры замыкали турнирную таблицу с шестиочковым отставанием от Олимпика. Победа над Львовом позволяла бы команде Санжара приблизиться ко Львову на расстояние в 4 пункта, тогда как для подопечных Егише Меликяна потенциальная победа также существенно помогала в битве за выживание. К слову, в первом круге голов в львовском дерби не было – поединок завершился нулевой ничьей, при этом было два нереализованных пенальти и два удаления.

Львовское дерби вызвало серьезный интерес среди известных футбольных персон – матч посетили, в частности, Мирон Маркевич, Олег Лужный, Григорий Козловский и Алексей Хахлев. На 8-й минуте они увидели первую хорошую атаку – Татарков неплохо пробил с разворота, но Кудрик не дремал. Карпаты ответили эффектным, но неэффективным ударом Матара в падении после навеса Дубинчака. После этого моменты, по сути, исчезли, но началась типичная для УПЛ вязкая игра в центре поля с большим количеством обоюдных ошибок и фолов. Заставил болельщиков проснуться активный Дубинчак, который в очередной раз прорвался по левому флангу и подал в штрафную, откуда Халль эффектно пробил в падении – выше ворот. С таким же успехом попытал счастья и Приймак после розыгрыша углового. Все – больше в первом тайме ничего примечательного не было.

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Начало второй половины игры ничем не отличалось от первой 45-минутки. Не выдержали фанаты Карпат, которые устроили дымовое шоу, из-за чего Виктор Копиевский вынужден был остановить игру на несколько минут. Впрочем, пауза ничем не помогла, ведь обе команды продолжили демонстрировать футбол без какого-либо серьезного креатива. Такое впечатление, что ничья устраивала всех, хотя наставник Львова Егише Меликян в одном из моментов так возмутился решением арбитра, что получил желтую карточку. Никаких более-менее острых моментов во втором тайме так и не возникло. Львов об атаке не особо и думал, а у противоположных ворот Матар, через которого пытались играть "зелено-белые", или проигрывал всю борьбу, или же вообще не вступал в нее. Провальная игра сенегальца, который непонятно почему отыграл весь поединок – Санжар так и не решился убрать его с поля.

Уже в компенсированное время Виктор Копиевский оставил Львов в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Жонатан, который сбил Василия Прийму. Впрочем, Карпаты в течение 3-х заключительных минут не сумели использовать численное преимущество. Хотя как раз на 90+5 минуте "зелено-белые" нанесли свой первый удар в створ ворот.

В итоге – закономерная нулевая ничья. Второе львовское дерби сезона 2019/20 тоже завершилось без голов – команды переносят определение сильнейшего на второй этап УПЛ, в котором сыграют еще два дерби в нижней шестерке чемпионата. Львов набрал 20 очков и поднялся на 9 место, а вот Карпаты продлили безвыигрышную серию, которая длится с 20 сентября. "Львы не могут победить в 15-ти матчах УПЛ подряд. У "зелено-белых" лишь 13 баллов и 5-очковое отставание от спасительной позиции – призрак вылета нависает над командой Санжара все больше...

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