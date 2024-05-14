Киевский клуб, который накануне официально получил путевку в квалификацию ЛЧ, продолжает поиски стадиона для домашних поединков в еврокубках.

Базовым городом для проведения квалификационных игр Лиги чемпионов для Динамо станет Люблин, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, переговоры между сторонами в стадии завершения.

Отмечается, что стадион и город группового этапа будет зависеть от веса турнира (ЛЧ/ЛЕ/ЛК), ведь люблинских 15 500 мест для Лиги чемпионов мало. В таком случае будут рассматриваться немецкие варианты.

Напомним, Шахтер в текущем сезоне проводил свои еврокубковые поединки на стадионе немецкого Гамбурга.

К слову, ранее СМИ, кроме Польши, называли также приоритетными для Динамо городами Бухарест (Румыния) и Кишинев (Молдова).

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