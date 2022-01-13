Похоже, Альваро Тавареш не смог убедить наставника "горожан" в своей конкурентоспособности.

Львов больше не рассчитывает на бразильского легионера Альваро Тавареша, сообщает Meta Ratings.

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В воскресенье, 16 января, "горожане" отправятся на зимний сбор в Турцию, где проведут восемь спаррингов. По информации источника, в тренировочном лагере Львова отсутствует скандальный форвард – сейчас он находится на родине в Бразилии. Львов ищет варианты с продажей игрока или арендой в другой клуб.

Напомним, в текущем сезоне Альваро провел за "сине-золотых" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт со Львовом действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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