"Если брать по персоналиям, то довольно неплохо себя проявляет Артур Ременяк. Он молодой футболист, пока адаптируется в Премьер-лиге. Два забитых мяча, наверное, неплохо для него, но мало для нас. Эрнест раскрылся к концу этого круга, заиграл по-другому.

Львов официально распрощался с двумя игроками

Шина – 50 на 50. Моменты есть, но реализация хромает. Назарий Ныч – это отдельная история. Мало кто знает, что он играл с травмой. Боль не дает играть в полную силу.

Ну и отдельно Алваро, который поставил себя отдельно от коллектива, поэтому я сказал, что он не должен оставаться в этой команде. Человек, который был постоянно недоволен. Если не устраивает игровое время, то иди и доказывай. А доказательство для игроков атаки – это только забитые мячи. Плюс, наверное, голевые передачи. Ни того, ни другого мы от него не увидели на осеннем отрезке", – рассказал Дулуб в эфире Футбол NEWS.

На зимнюю паузу Львов ушел 12-м, набрав 17 очков.

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