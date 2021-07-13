"То, что сейчас происходит, трудно назвать футбольными баталиями. Меньшее, что может сделать власть – не мешать, лучшее – поддержать свои команды. Попробуем это сделать. Сегодня отдельно поговорил с министром Гутцайтом, председателем федерации футбола Павелко и владельцами трех львовских футбольных клубов.

Рух поставил ультиматум УАФ из-за запрета проводить матчи на стадионе Украина – клуб готов прекратить существование

Арена-Львов – это государственная собственность в подчинении Министерства молодежи и спорта. По их анализу, они выставили свою обоснованную цену за матч. Менеджмент не готов работать себе в убыток и это очевидная вещь.

Украина – это коммунальный стадион, который принадлежит городу. На прошлой неделе мы узнали, что его лишили прав на проведение матчей Премьер-лиги. Уже прислали соответствующий запрос, чтобы узнать причины такого решения. Следующим шагом будет исправление всех замечаний в кратчайшие сроки.

Нам важно, чтобы городской стадион имел возможность принимать все спортивные события. Это вопрос репутации и доходов нашего общества. Приглашаю всех встретиться за круглым столом во Львове. Мы должны проговорить мельчайшие детали и прийти к общему решению. Для меня важно качественное функционирование двух арен и всех футбольных клубов. Это единственно возможный выход для сохранения львовского футбола и здорового спортивной атмосферы", – говорится в обращении Садового на Facebook.

Напомним, на стадионе Украина нельзя проводить матчи УПЛ, поскольку арена была понижена с 3-й категории. Львовский Рух намеревался проводить там свои домашние матчи, из-за чего грозит снятием с чемпионата.

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