Один з представників УПЛ від міста Лева визначився з домашньою ареною.

"Новий футбольний сезон в Україні відкриють на Арені Львів. І саме на цьому стадіоні ПФК Львів в подальшому проводитиме усі свої домашні матчі.

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Відповідний договір між клубом та ареною таки укладено", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, минулого сезону Львів проводив свої матчі на стадіоні Україна, однак зараз УАФ заборонила легендарній арені приймати ігри елітного дивізіону.

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