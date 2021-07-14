Львів домовився з Ареною Львів щодо проведення домашніх матчів сезону 2021/22
15:04 - Читать на русском
Один з представників УПЛ від міста Лева визначився з домашньою ареною.
"Новий футбольний сезон в Україні відкриють на Арені Львів. І саме на цьому стадіоні ПФК Львів в подальшому проводитиме усі свої домашні матчі.
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Відповідний договір між клубом та ареною таки укладено", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, минулого сезону Львів проводив свої матчі на стадіоні Україна, однак зараз УАФ заборонила легендарній арені приймати ігри елітного дивізіону.
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