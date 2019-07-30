Десна – Львов – 1:2 – видео голов и обзор матча

ФК Львов не без проблем обыграл черниговскую Десну в рамках первого тура УПЛ. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Чемпионат Украины, 1 тур

Десна – Львов – 1:2

Голы: Д. Фаворов, 31 – Пернамбуко, 53, Тавареш, 86

Львов добыл тяжелую волевую победу над Десной

После трех сыгранных матчей первого тура еще не было зафиксировано ни одной ничьей. Таким образом Львов сейчас находится в когорте лидеров, а Десна – внизу таблицы.