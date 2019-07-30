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Десна – Львов – 1:2 – видео голов и обзор матча

22:37 66 Читати українською
Десна – Львов – 1:2 – видео голов и обзор матча
Десна – Львов – 1:2 – видео голов и обзор матча

ФК Львов не без проблем обыграл черниговскую Десну в рамках первого тура УПЛ. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

31’ Денис Фаворов
 
Жозе Витор 53’
Луиш Тавареш 86’
31’ Денис Фаворов
53’ Жозе Витор
86’ Луиш Тавареш

Чемпионат Украины, 1 тур

Десна – Львов – 1:2

Голы: Д. Фаворов, 31 – Пернамбуко, 53, Тавареш, 86

Львов добыл тяжелую волевую победу над Десной

После трех сыгранных матчей первого тура еще не было зафиксировано ни одной ничьей. Таким образом Львов сейчас находится в когорте лидеров, а Десна – внизу таблицы.

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