Олег Дулуб продолжает подбор исполнителей в свою команду перед стартом нового сезона.

Центральный защитник Артем Вовкун продолжит карьеру во Львове, сообщает пресс-служба "горожан".

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20-летний защитник подписал с "сине-золотыми львами" контракт сроком на 2 года.

Напомним, Вовкун – воспитанник Львова. В феврале 2020-го перешел в словацкий Земплин, за который в Суперлиге сыграл 8 матчей плюс две игры в Кубке Словакии. В июле 2021-го перебрался во второлиговый Мункач в статусе свободного агента. Впоследствии покинул закарпатцев и до сих пор оставался без команды.

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