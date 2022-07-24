"Синьо-золоті леви" потроху розбираються з фінансовими проблемами, які накопились за останні місяці.

Львів виплатив заборгованість по зарплаті перед футболістами команди за лютий, повідомляє "ТаТоТаке".

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Окрім того, керівництво "містян" пообіцяло виплатити 25-30% за ті місяці (в умовах воєнного стану), коли клуб не тренувався та не проводив офіційні матчі.

Нагадаємо, минулий сезон, який не було дограно через початок повномасштабної війни, Львів завершив на дванадцятій сходинці.

Старт нового чемпіонату України запланований на 23 серпня.

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