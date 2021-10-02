В рамках 10-го тура УПЛ Львов встретится с СК Днепр-1, Ворскла примет Ингулец, а Колос сыграет против Черноморца. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – СК Днепр-1

Львов в третьей игре УПЛ под руководством Олега Дулуба сумел прервать 10-матчевую безвыигрышную серию, одержав победу над Минаем. Поединок получился довольно скучным, а его судьбу решил красивый дальний удар Шины в начале второго тайма – собственно, это был последний момент "горожан" в той встрече. В игровом плане этот коллектив еще очень далек от хорошего уровня, но и на пребывание в зоне вылета он не заслужил.

Львов – СК Днепр-1: матч УПЛ перенесли в другой город

По ожидаемым очкам Львов вообще держится на седьмой позиции в турнирной таблице, однако команду губит ужасная защита. Подопечные Олега Дулуба пропустили аж на 5,28 голов больше, чем ожидалось – это худший показатель в УПЛ прямо сейчас. В чемпионате есть и гораздо более слабые обороны, однако "горожане" лидируют именно по необязательным пропущенным. А ведь сегодня придётся встретиться с одной из сильнейших атак.

СК Днепр-1 по кадровому потенциалу готов бороться за бронзу, да и по ожидаемым показателям подопечные Игора Йовичевича до сих пор идут на третьем месте – впрочем, реальное положение не такое радужное. "Спортклубовцы" неделю назад потерпели разгром от Зари, опустившись на седьмую позицию в турнирной таблице.

До заветной топ-3 пока остается всего два очка, однако до весны уже никто не будет называть днепровцев главными претендентами на медали – об этом невозможно говорить после неудач со всеми прямыми конкурентами.

Боевая ничья с Ворсклой (при голе из офсайда), поражение Десне и фиаско с Зарей ставят серьезные вопросы тренерскому штабу. Слишком уж много зависимости от настроения Довбика. Слишком уж неудачные эксперименты – например, в Полтаве и против луганчан СК Днепр-1 переходил на тройку защитников. Впрочем, на фоне соперников из нижней половины таблицы команда выглядит грозной силой, способной устроить разгром.

Кадровая ситуация

Травмированные: Махмутович (под вопросом) – Логинов (под вопросом)

Дисквалифицированы: Довгий – Когут

Ориентировочные составы на матч Львов – СК Днепр-1

Львов: Ильющенков – Романчук, Крушинский, Зозуля – Якимец, Чирьяк, Брикнер, Политыло, Грисьо – Эрнест, Ныч

СК Днепр-1: Юрчук – Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак – Пихалёнок, Игнатенко – Назаренко, Ди Франко, Гуцуляк – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львов пока не показал футбола, способного создать серьезные трудности сильному оппоненту. Газон в Тернополе составит для СК Днепр-1 больше проблем, чем оборона "горожан". Подопечные Олега Дулуба, конечно, дадут бой, однако днепровцам слишком сильно нужна победа – и сегодня они способны ее добыть без особого напряга. Слишком уж велика разница в классе.

Любой результат, кроме победы "желто-черных", станет неожиданностью.

Ворскла – Ингулец

Ворскла в начале сезона разочаровала болельщиков вылетом от КуПСа, но на внутреннем уровне полтавчане уверенно идут на бронзу. Пока конкурентов штормит, "зелено-белые" бьют слабых или кризисных соперников, выступая в роли санитара леса – лишь Верес сумел избежать поражения от ворсклян. При этом какой-то феерии с их стороны ожидать не приходится. Тот же Колос неделю назад победили, не создав ни одного момента за весь второй тайм.

Прямые конкуренты в борьбе за медаль тоже не наиграли на победу над полтавчанами. Подопечные Юрия Максимова проиграли только Заре в явно ничейном матче, а вот с Десной и СК Днепр-1 команда расписала заслуженные и яркие мировые. Вот с таким соперником придется сегодня встретиться Ингульцу.

Петровцы после ничьи с Динамо получили две подряд победы, заставив поверить болельщиков в возможность борьбы за пребывание в топ-10 – благо, со всеми топами они уже сыграли. Впрочем, в последних четырех матчах "казаки" неожиданно провалились в крутое пике, потерпев "сухие" поражения от Александрии и Колоса, вылетев из Кубка Украины от второлигового ЛНЗ и ничьей с Черноморцем благодаря случайному пенальти на последних минутах. Хуже всего то, что во всех этих матчах "мировая" была пределом мечтаний Ингульца.

С другой стороны, не везде команда заслуживала на проигрыш. Командная структура выглядит понятной и достаточно эффективной – подопечные Сергея Лавриненко по ожидаемым очкам идут на 10-й позиции, не допуская серьезных провисаний или перегибов по пропущенным и забитым голам. Тем не менее, от зоны прямого вылета "казаков" отделяют всего два очка, поэтому сегодня фаворит очевиден.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чеснаков – Лупашко

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Ингулец

Ворскла: Ризнык – Яворский, Тамм, Бондаренко – Пердута, Пуцлин, Скляр, Кане – Рангель, А. Тилль – Степанюк

Ингулец: Гальчук – Опанасенко, Ковалев, Бен Салем, Асмелаш – Запорожец, Бартулович – Полегенько, Коваленко, Шарай – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ингулец даст бой. Это – непростой соперник, способный попить кровь даже у Динамо с Шахтером, однако Ворскла в этом сезоне живет именно с побед над такими оппонентами. Полтавчане били и крепких представителей нижней половины таблицы, и с середняками у них проблем нет.

Победа над Колосом показала, что у "зелено-белых "сейчас все в порядке, поэтому стоит ставить именно на их победу.

Колос – Черноморец

Колос как начал сезон с невыразительных матчей, так и продолжает играть во что-то очень слабое. Победа над Ингульцом две недели назад, казалось бы, придаст сил подопечным Сергея Кузнецова, однако сразу за ней последовало заслуженное поражение от Ворсклы – причем полтавчане почти ничего не позволили ковалёвцам на их же поле. Даже с любимыми пенальти у недавнего участника еврокубков беда – Чурко в предыдущем туре не смог реализовать 11-метровый, а всего за 2021-й год команда не забила 11 пенальти из 18-ти.

В таких условиях коллектив скатился на одиннадцатую позицию, расположившись всего в двух зачетных баллах от зоны прямого вылета. Хуже всего то, что в футболе Колоса незаметно никаких перспектив. Сергей Кузнецов попытался перейти на тройку защитников, но пока выгоды эта формация не приносит. Тем не менее, даже в таких сложных условиях необходимо побеждать Черноморец. Отступать уже некуда.

Одесситы после триумфа над Металлистом 1925 не могут выиграть в пяти матчах подряд, оставаясь в зоне плей-офф за выживание, но проиграли "моряки" только Заре и Черноморцу. С Александрией, Минаем и Ингульцом подопечные Юрия Мороза расписали три ничьи, однако во всех случаях команда выглядела намного сильнее своих оппонентов – они мало что создавали, в то время как Черноморец и забивал прилично, и приличное количество голевых моментов имел. Тем не менее, слабая оборона и общая нестабильность тянут коллектив вниз.

Это и неудивительно, ведь в списке самых молодых команд Европы одесситы занимают седьмую позицию со средним возрастом 22,43 лет. Подавляющее большинство исполнителей в составе только недавно перешла с U-21 во взрослый футбол, да и более взрослые футболисты имеют немного опыта. Конечно же, в таких условиях "моряков" штормит, однако очки набирать нужно – иначе опыт придется набирать в Первой лиге.

Кадровая ситуация

Травмированные: Волынец (Колос)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Черноморец

Колос: Фесюн – Новак, Петров, Черноморец – Ильин, Богданов, Милько, Сак – Чурко, Лысенко, Костышин

Черноморец: Кучерук – Путря, Кадири, Дубко, Вантух – Михайленко, Кравченко – Цитаишвили, Смирный, Авагимян – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Оба соперника находятся примерно на одном уровне, что и подтверждается турнирной таблицей. Колос немного выше, ведь у команды лучший кадровый потенциал и больше опыта, но в игровом плане Черноморец выглядит перспективнее. Одесситы агрессивны, быстрее и имеют более ожидаемых голов.

Можно было бы даже поставить на победу подопечных Юрия Мороза, однако в очередное поражение Колоса в родных стенах почему-то не верится. Слишком уж злыми должны сегодня быть ковалёвцы, а с арбитражем на своем поле им всегда везло. Именно поэтому наиболее вероятным результатом кажется ничья.

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