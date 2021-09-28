В поединке 10-го тура отечественной Премьер-лиги Львов вынужден принять СК Днепр-1 не на родном стадионе.

Матч перенесли из-за подготовки Арены Львов к матчу сборной Украины, сообщает официальная Instagram-страница клуба.

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Львов примет днепровцев на резервном стадионе. Запасная арена "горожан" – Тернопольский городской стадион имени Шухевича. Местная Нива ближайший тур Первой лиги проведет в гостях, поэтому никаких изменений календаря из-за временного переезда Львова не случится.

К слову, дата и время поединка не изменились. Матч Львов – СК Днепр состоится в субботу, 2 октября. Начало в 17:00.

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