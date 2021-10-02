В рамках 10-го туру УПЛ Львів зустрінеться з СК Дніпро-1, Ворскла прийме Інгулець, а Колос зіграє проти Чорноморця. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – СК Дніпро-1

Львів у третій грі УПЛ під керівництвом Олега Дулуба таки зумів перервати 10-матчеву безвиграшну серію, здобувши перемогу над Минаєм. Поєдинок вийшов доволі нудним, а його долю вирішив красивий дальній удар Шини на початку другого тайму – власне, це був останній момент "містян" у тій зустрічі. В ігровому плані цей колектив ще дуже далекий від хорошого рівня, але й на перебування у зоні вильоту він не заслужив.

Львів – СК Дніпро-1: матч УПЛ перенесли до іншого міста

За очікуваними очками Львів взагалі тримається на сьомій позиції в таблиці, однак команду губить жахливий захист. Підопічні Олега Дулуба пропустили аж на 5,28 голів більше, ніж очікувалося – це найгірший показник в УПЛ прямо зараз. В чемпіонаті є й набагато гірші оборони, однак "містяни" лідирують саме за необов'язковими пропущеними. А сьогодні доведеться зустрітись із однією з найсильніших атак.

СК Дніпро-1 за кадровим потенціалом готовий боротись за бронзу, та і за очікуваними показниками підопічні Ігора Йовічевіча досі йдуть на третій сходинці – втім, реальне становище не таке райдужне. "Спортклубівці" тиждень тому зазнали розгрому від Зорі, опустившись на сьому позицію в таблиці.

До омріяної топ-3 поки що залишається всього два очки, однак до весни вже ніхто не називатиме дніпровців головними претендентами на медалі – про це неможливо говорити після невдач з усіма прямими конкурентами.

Бойова нічия з Ворсклою (при голі з офсайду), поразка Десні та фіаско з Зорею ставлять серйозні питання до тренерського штабу. Занадто вже багато залежності від настрою Довбика. Занадто вже невдалі експерименти – наприклад, у Полтаві та проти луганців СК Дніпро-1 переходив на трійку захисників. Втім, на тлі суперників з нижньої половини таблиці команда виглядає грізною силою, здатною влаштувати розгром.

Кадрова ситуація

Травмовані: Махмутовіч (під питанням) – Логінов (під питанням)

Дискваліфіковані: Довгий – Когут

Орієнтовні склади на матч Львів – СК Дніпро-1

Львів: Ільющенков – Романчук, Крушинський, Зозуля – Якімець, Чір'як, Брікнер, Політило, Грисьо – Ернест, Нич

СК Дніпро-1: Юрчук – Кравченко, Сваток, Монте, Дубінчак – Піхальонок, Ігнатенко – Назаренко, Ді Франко, Гуцуляк – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Львів поки що не показав футболу, який міг би створити серйозні труднощі сильному опоненту. Газон у Тернополі становитиме для СК Дніпро-1 більше проблеми, ніж оборона "містян". Підопічні Олега Дулуба, звісно ж, дадуть бій, однак дніпровцям занадто сильно потрібна перемога – і сьогодні вони здатні її здобути без особливого напруження. Занадто вже велика різниця у класі.

Будь-який результат, окрім звитяги "жовто-чорних", стане несподіванкою.

Ворскла – Інгулець

Ворскла на початку сезону розчарувала вильотом від КуПСа, але на внутрішньому рівні полтавці впевнено йдуть на бронзу. Поки конкурентів штормить, "зелено-білі" б'ють слабких або кризових суперників, виступаючи в ролі санітара лісу – лише Верес зумів уникнути поразки від ворсклян. При цьому якоїсь феєрії з їхнього боку очікувати не доводиться. Той же Колос тиждень тому перемогли, не створивши жодного моменту за весь другий тайм.

Прямі конкуренти в боротьбі за медаль теж не награли на звитягу над полтавцями. Підопічні Юрія Максимова програли тільки Зорі у явно нічийному матчі, а от з Десною та СК Дніпро-1 команда розписала заслужені та яскраві мирові. Ось з таким суперником доведеться сьогодні зустрітись Інгульцю.

Петровці після нічиєї з Динамо здобули дві поспіль перемоги, змусивши повірити вболівальників у можливість боротьби за перебування в топ-10 – благо, з усіма топами вони вже зіграли. Втім, в останніх чотирьох матчах "козаки" несподівано звалились у піке, зазнавши "сухих" поразок від Олександрії й Колоса, вилетівши з Кубка від друголігового ЛНЗ й врятувавши нічию з Чорноморцем завдяки випадковому пенальті на останніх хвилинах. Щонайгірше, в усіх цих матчах "мирова" була межею мрій Інгульця.

З іншого боку, не всюди команда заслуговувала на програш. Командна структура виглядає зрозумілою й доволі ефективною – підопічні Сергія Лавриненка за очікуваними очками йдуть на 10-й позиції, не допускаючи серйозних провисань чи перегибів за пропущеними та забитими голами. Тим не менш, від зони прямого вильоту "козаків" відділяють всього два очки, тож сьогодні фаворит очевидний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков – Лупашко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Інгулець

Ворскла: Різник – Яворський, Тамм, Бондаренко – Пердута, Пуцлін, Скляр, Кане – Рангель, О. Тілль – Степанюк

Інгулець: Гальчук – Опанасенко, Ковальов, Бен Салем, Асмелаш – Запорожець, Бартуловіч – Полегенько, Коваленко, Шарай – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Інгулець дасть бій. Це – непростий суперник, здатний попити кров навіть у Динамо з Шахтарем, однак Ворскла у цьому сезоні живе саме з перемог над такими опонентами. Полтавці били і міцніших представників нижньої половини таблиці, і з середняками у них проблем немає.

Звитяга над Колосом показала, що у "зелено-білих" зараз все в порядку, тож варто ставити саме на їхню перемогу.

Колос – Чорноморець

Колос як почав сезон з невиразних матчів, так і продовжує грати у щось дуже слабке. Перемога над Інгульцем два тижні тому, здавалося б, мала придати сил підопічним Сергія Кузнєцова, однак одразу за нею сталася заслужена поразка від Ворскли – причому полтавці майже нічого не дозволили ковалівцям на їхньому ж полі. Навіть з улюбленими пенальті у недавнього учасника єврокубків біда – Чурко в попередньому турі не зміг реалізувати 11-метровий, а всього за 2021-й рік команда не забила 11 пенальті з 18-ти.

В таких умовах колектив скотився на одинадцяту позицію, розташувавшись всього у двох залікових балах від зони прямого вильоту. Щонайгірше, в футболі Колоса не помітно жодних перспектив. Сергій Кузнєцов спробував перейти на трійку захисників, але поки що зиску ця формація не приносить. Тим не менш, навіть у таких складних умовах необхідно перемагати Чорноморець. Відступати вже нікуди.

Одесити після тріумфу над Металістом 1925 не можуть виграти у п'яти матчах поспіль, залишаючись у зоні плей-офф за виживання, але програли "моряки" тільки Зорі та Чорноморцю. З Олександрією, Минаєм та Інгульцем підопічні Юрія Мороза розписали три нічиї, однак у всіх випадках команда виглядала набагато сильніше за своїх опонентів – вони мало що створювали, в той час як Чорноморець і забивав пристойно, і пристойну кількість гольових нагод мав. Тим не менш, слабенька оборона та загальна нестабільність тягнуть колектив вниз.

Це і не дивно, адже у списку наймолодших команд Європи одесити посідають сьому позицію із середнім віком 22,43 років. Переважна більшість виконавців у складі лише нещодавно перейшла з U-21 у дорослий футбол, та і більш дорослі футболісти мають небагато досвіду. Звісно ж, в таких умовах "моряків" штормитиме, однак очки набирати потрібно – інакше досвід доведеться набирати в Першій лізі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Волинець (Колос)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Чорноморець

Колос: Фесюн – Новак, Петров, Чорноморець – Ільїн, Богданов, Мілько, Саків – Чурко, Лисенко, Костишин

Чорноморець: Кучерук – Путря, Кадірі, Дубко, Вантух – Михайленко, Кравченко – Цітаішвілі, Смирний, Авагімян – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидва суперники перебувають приблизно на одному рівні, що і підтвержується турнірною таблицею. Колос трішечки вище, адже у команди кращий кадровий потенціал та більше досвіду, але в ігровому плані Чорноморець виглядає перспективніше. Одесити агресивніші, швидші й мають більше очікуваних голів.

Можна було б навіть поставити на перемогу підопічних Юрія Мороза, однак у чергову поразку Колоса в рідних стінах чомусь не віриться. Занадто вже злими повинні сьогодні бути ковалівці, а з арбітражем на власному полі їм завжди щастило. Саме тому найбільш вірогідним результатом здається нічия.

Останній матч Кумана, Маліновський проекзаменує Мілан, класична битва Клоппа та Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду