Львів – Шахтар: наставник львів'ян пояснив, завдяки чому його підопічні сенсаційно перемогли "гірників"
Головний тренер Львова Анатолій Безсмертний прокоментував несподівану перемогу в матчі 19-го туру УПЛ над Шахтарем.
"Гра вийшла важкою для нас. Хочеться сказати спасибі хлопцям, які повірили в себе, виконали установку, яку їм давали. Нерв матчу хлопці витримали, не здригнулися. Ми забивали, відразу ж зрівнювали рахунок, легко пропускали.
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Хлопці впоралися з тиском. Дуже добре протистояли супернику, дуже добре і агресивно працювали проти м'яча. Напевно, ця важка і копітка робота проти м'яча і суперника дала свої результати. Сьогоднішня перемога – нагорода для хлопців, які багато працювали всі 10 днів паузи. Може, ми правильно розставили акценти для хлопців при атаці і обороні. Хлопці дуже добре попрацювали фізично перед матчем. Моментами нам не було де тренуватися, але гравці терпіли.
Більше часу проводили в автобусі, але хлопці витримали роботу, яку їм давали. Напевно, це нагорода за вкладену працю. На чому акцентували увагу в атаці? На завершенні, розкриті зон. Хлопці просто розуміють, що ми вимагаємо. Головне – у команди є бажання вчитися", – поділився Безсмертний у ефірі телеканалу Футбол.
Нагадаємо, Львів несподівано здолав Шахтар (3:2), дозволивши Динамо відірватись від "гірників" на 7 пунктів у боротьбі за чемпіонство.
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