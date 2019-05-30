Львов – Шахтер: анонс матча УПЛ

Львов в рамках 32-го тура УПЛ принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Откровенно затянутый чемпионат страдает катастрофическим отсутствием турнирной мотивации у лидеров во втором круге второго этапа. Все команды, кроме Зари с Мариуполем, давно решили или провалили свои задачи, поэтому в последнем туре искать какую-то интригу трудно – особенно во встрече Львова и Шахтера. Осенью "горожане" под руководством Юрия Бакалова достойно сражались с чемпионами, но нынешняя форма подопечных Богдана Блавацкого производит грустное впечатление: одна победа в девяти последних матчах, разгром 5:0 от "горняков" на выезде, поражение от Динамо, которое играло вдевятером – неудивительно, что в СМИ появились слухи о продаже клуба.

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Победить обычный Шахтер такому слабенькому коллективу невозможно, если только дончане сами этого не захотят. Как показал разгром Мариуполя полурезервным составом в прошлом туре, подопечные Пауло Фонсеки не собираются дарить очки даже своим "младшим братьям", однако Львову может помочь отъезд бразильских лидеров "горняков" в отпуск. Португальскому наставнику действующих чемпионов Украины сейчас только и остаётся, что экспериментировать с составом, что может вылиться в проблемы на стадионе "Украина" – впрочем, даже с Тете и Дентиньо в основе Шахтер на фоне Львова остаётся гигантом.

"Изюминки"

– Игроки Львова не могут поразить ворота Шахтера в течение 361-й минуты.

– Клубная рекордная безвыигрышная домашняя серия Львова в УПЛ длится 8 матчей (4 ничьи, 4 поражения)

– "Горняки" не знают поражений в чемпионате уже 28 матчей подряд (23 победы, 5 ничьих)

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Борзенко (Львов)

Травмированные: Насонов, Парамонов – Майкон, Тотовицкий, Мораес

Отсутствуют по другим причинам: Исмаили, Нем, Тайсон (отпуск), Алан Патрик, Шевченко (отсутствуют в заявке)

Ориентировочные составы на матч Львов – Шахтер

Львов: Бандура – Сезар, Адамюк, Мартан, Висенте – Прыймак, Кадина- Шина, Пентелейчук, Алваро – Дуарте

Шахтер: Трубин – Бутко, Бондаренко, Ордец, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Марлос, Соломон, Фернандо – Кайоде

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Львов в последнем матче против Динамо выглядел очень интересно, однако нужно делать скидку на огромные кадровые потери киевлян. Теперь же с проблемами формирования состава столкнулся Богдан Блавацкий, которому откровенно некем заменить Насонова, Парамонова и Борзенко. Придётся выпускать молодежь, хотя "горожане" и в основе уступают Шахтеру на несколько порядков. Именно поэтому можно прогнозировать ленивую, но лёгкую победу "горняков".

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