Динамо – Львов: Блавацкий назвал результат матча несправедливым

Исполняющий обязанности главного тренера ФК Львов Богдан Блавацкий считает, что его команда заслуживала ничью в матче с Динамо.

"Думаю, что игра зрителям понравилась – хороший, скоростной, темповый матч. Было создано много моментов, забитые голы. Наша команда, пожалуй, лучше выглядела в первом тайме, пока были силы. Лучше выбегали в атаку. После первого гола было еще несколько ситуаций, которые если бы мы использовали, то могла быть неожиданность.

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Во втором тайме была вынужденная замена, мы немного перестроились. И учитывая, что у нас небольшая скамейка запасных, и в большинстве случаев замены не усиливают игру, то это также влияет.

Мы забыли об установке при стандартах. Не будем называть фамилии. К тому же, ребята говорят, что вообще не было углового, после которого нам забили. Я поблагодарил ребят за игру. Насколько возможно – они держали структуру игры. Ведь даже на добавленных минутах у нас была ситуация, когда после нашего углового защитник Динамо выбил мяч из пустых ворот.

Вы можете это воспринять по-своему, и думаю, что сегодня справедливым для нас был бы ничейный результат. Буду ли работать в следующем сезоне и будет ли команда существовать? Этот вопрос к руководству. Один из руководителей был на игре, она ему понравилась. Где можно увидеть нашего президента? Я не буду отвечать на этот вопрос.

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Наши игроки много лежат на газоне? Чемпионат Украины отличается от бразильского или португальского. Здесь должны играть сильные игроки, физически подготовленные и выносливые. У нас немного другой менталитет. Я думаю, что у них он со временем изменится", – сказал Блавацкий на пресс-конференции после матча с Динамо.