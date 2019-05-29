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Фонсека находится в списке кандидатов на пост наставника Ромы

21:29 61 Читати українською
Фонсека находится в списке кандидатов на пост наставника Ромы
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека имеет возможность продолжить карьеру в Серии А.

Руководство Ромы составило шорт-лист с претендентами на тренерское кресло "волков", сообщает Сalciomercato.

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По информации издания, на радары римской команды попали: Паулу Фонсека (Шахтер), Роберто Де Зерби (Сассуоло), Рафаэль Бенитес (Ньюкасл), Марко Джампаоло (Сампдория), Дженнаро Гаттузо (экс-Милан).

Напомним, у тренера Шахтера действующий контракт с донецким клубом рассчитан еще на год. Накануне президент "горняков" Ринат Ахметов заявил о готовности отпустить Паулу Фонсеку в европейский гранд, если поступит такое предложение.

По итогам прошлого сезона Рома заняла 6-ю строчку турнирной таблицы Серии А.

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