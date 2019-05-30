Львів – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Львів у рамках 32-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Відверто затягнутий чемпіонат страждає катастрофічною відсутністю турнірної мотивації у лідерів в другому колі другого етапу. Всі команди, крім Зорі з Маріуполем, давно вирішили або провалили свої завдання, тому шукати в останньому турі якусь інтригу важко – особливо в зустрічі Львова та Шахтаря. Восени "містяни" під керівництвом Юрія Бакалова гідно билися з чемпіонами, але нинішня форма підопічних Богдана Блавацького справляє сумне враження: одна перемога в дев'яти останніх матчах, розгром 5:0 від "гірників" на виїзді, поразка від Динамо, яке грало вдев'ятьох – не дивно, що в ЗМІ з'явились чутки щодо продажу клубу.

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Перемогти звичайний Шахтар такому слабенькому колективу неможливо, якщо тільки донеччани самі цього не забажають. Як показав розгром Маріуполя напіврезервним складом у минулому турі, підопічні Пауло Фонсеки не збираються дарувати очки навіть своїм "молодшим братам", однак Львову може допомогти від'їзд бразильських лідерів "гірників" у відпустку. Португальському наставнику чинних чемпіонів України наразі тільки й залишається, що експерементувати зі складом, що може вилитись у проблеми на стадіоні "Україна" – втім, навіть з Тете і Дентінью в основі Шахтар на фоні Львова залишається гігантом.

"Родзинки"

– Гравці Львова не можуть вразити ворота Шахтаря протягом 361-ї хвилини.

– Клубна рекордна безвиграшна домашня серія Львова в УПЛ триває 8 матчів (4 нічиї, 4 поразки)

– "Гірники" не знають поразок у чемпіонаті вже 28 матчів поспіль (23 перемоги, 5 нічиїх)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Борзенко (Львів)

Травмовані: Насонов, Парамонов – Майкон, Тотовицький, Мораєс

Відсутні з інших причин: Ісмаїлі, Нем, Тайсон (відпустка), Алан Патрік, Шевченко (відсутні в заявці)

Орієнтовні склади на матч Львів – Шахтар

Львів: Бандура – Сезар, Адамюк, Мартан, Вісенте – Приймак, Кадіна – Шина, Пентелейчук, Алваро – Дуарте

Шахтар: Трубін – Бутко, Бондаренко, Ордець, Матвієнко – Степаненко, Антоніо – Марлос, Соломон, Фернандо – Кайоде

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Львів у останньому матчі проти Динамо виглядав дуже цікаво, однак потрібно робити скидку на величезні кадрові втрати киян. Тепер же з проблемами формування складу зіткнувся Богдан Блавацький, якому відверто ніким замінити Насонова, Парамонова та Борзенка. Доведеться випускати молодь, хоча "містяни" і в основі поступаються Шахтарю на кілька порядків. Саме тому можна прогнозувати ліниву, але легку перемогу "гірників".

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