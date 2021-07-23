Львов – Мариуполь: хозяева подтвердили проведение игры, несмотря на вспышку COVID-19
17:07 - Читати українською
Генеральный директор Львова Вадим Левчук успокоил болельщиков УПЛ.
"Могу вас заверить, что встреча Львов – Мариуполь состоится", – заявил Левчук в комментарии Tribuna.
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Матч-открытие нового сезона УПЛ находился под угрозой срыва из-за ряда положительных тестов на коронавирус в лагере львовского клуба. Поединок состоится на Арене Львов, стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ Львов финишировал на 8-й строчке, Мариуполь – 11-й.
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