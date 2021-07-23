"Могу вас заверить, что встреча Львов – Мариуполь состоится", – заявил Левчук в комментарии Tribuna.

Львов стал жертвой вспышки коронавируса – клуб потерял 20 представителей перед стартом УПЛ

Матч-открытие нового сезона УПЛ находился под угрозой срыва из-за ряда положительных тестов на коронавирус в лагере львовского клуба. Поединок состоится на Арене Львов, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ Львов финишировал на 8-й строчке, Мариуполь – 11-й.

Львов – Мариуполь: анонс матча УПЛ