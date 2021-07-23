Львів – Маріуполь: господарі підтвердили проведення гри, попри спалах COVID-19
17:06 - Читать на русском
Генеральний директор Львова Вадим Левчук заспокоїв вболівальників УПЛ.
"Можу вас запевнити, що зустріч Львів – Маріуполь відбудеться", – заявив Левчук у коментарі Tribuna.
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Матч-відкриття нового сезону УПЛ перебував під загрозою зриву через низку позитивних тестів на коронавірус у таборі львівського клубу. Поєдинок відбудеться на Арені Львів, стартовий свисток пролунає о 19:30.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ Львів фінішував на 8-й сходинці, Маріуполь – 11-й.
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