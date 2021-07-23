"Можу вас запевнити, що зустріч Львів – Маріуполь відбудеться", – заявив Левчук у коментарі Tribuna.

Львів став жертвою спалаху коронавірусу – клуб втратив 20 представників перед стартом УПЛ

Матч-відкриття нового сезону УПЛ перебував під загрозою зриву через низку позитивних тестів на коронавірус у таборі львівського клубу. Поєдинок відбудеться на Арені Львів, стартовий свисток пролунає о 19:30.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ Львів фінішував на 8-й сходинці, Маріуполь – 11-й.

Львів – Маріуполь: анонс матчу УПЛ