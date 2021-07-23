Евро-2020, Копа Америка, Лига конференций и Олимпиада – это, конечно же, круто, но настоящий король лета стартует лишь сейчас. Новый сезон УПЛ, расширенный до 16 участников, мы ждали со слезами на глазах, а право открыть его выпало Львову и Мариуполю. Такую вывеску трудно назвать впечатляющей, но драма в данном поединке появилась ещё до стартового свистка.

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Прежде всего, встреча достойна внимания из-за невероятных приключений львовян в межсезонье. Клуб провёл ребрендинг, сменив эмблему на современную, и провёл небольшое обновление состава, однако едва не потерял возможность играть в родном городе – "горожане" переехали на стадион "Украина", а уже на следующий день узнали о невозможности проводить тут матчи УПЛ. Договориться с Ареной Львов удалось только неделю назад, однако за четыре дня до старта сезона нарисовались новые проблемы – 11 футболистов и 4 тренера подхватили коронавирус, а ещё пятеро игроков имели высокую температуру.

Это довольно досадный факт, ведь у Львова не такая уж и большая обойма основных игроков. За время летнего межсезонья коллектив потерял Велвеса, Филипе, Лобая, Казлаускаса и Захаркива, подписав Политыло, Зозулю и Хамелюка – вот и вся ротация состава. Анатолий Бессмертному сегодня придётся поломать голову над тем, как заменить больных лидеров без серьёзной просадки в классе. Хотя ему не привыкать к сложным условиям – придя в команду в конце прошлого чемпионата, он вытащил откровенно "мёртвый" Львов на 8 место, прибив Шахтер, Десну и Александрию. И Мариуполь.

На сборах Львов старался не бросать родной регион, в основном спаррингуясь против коллективов из Западной Украины. Всего было семь контрольных матчей – "горожане" обыграли Минай, Верес, Подолье и тернопольскую Ниву, расписав ничью с Агробизнесом и проиграв Прикарпатью с Колосом. Во всех поединках были голы, но львовяне не забивали более двух – и только три раза они оставили свои ворота "сухими" (с Минаем, Подольем и Нивой). Лучшим бомбардиром стал Ренан (3 мяча).

Мариуполь провёл межсезонье гораздо спокойнее. Проблемы у Остапа Маркевича традиционные – добираться до Львова пришлось 20 часов, а команда перед новым чемпионатом вновь провела масштабное обновление состава. За лето азовцы распрощались с Бондаренком, Сиканом, Очеретьком, Быковым, Тищенком, Сагуткиным, Кирюханцевым, Муравским, Танковским и Гальчуком. Потери грандиозные, хотя часть этих футболистов ещё может вернуться в Мариуполь.

Усиление же оказалось очень сырым – в центр защиты пришёл 31-летний Микицей, а в средней линии появился Вьюнник. Все остальные новички пришли с юниорского состава Шахтера, причем двум из них (Удоду и Хромею) нет даже 18-ти лет.

Компенсировать эти проблемы должен был сбор в Турции, где удалось провести три контрольных матча. Мариуполь пропустил в них всего один гол (от Бурсаспора), одолев сербский Пролетер (1:0) и разгромив Полесье (3:0). Лучшим бомбардиром в межсезонье стал Кащук, которому удалось отличиться тремя голами.

Кадровая ситуация

Львов не называет фамилий больных коронавирусом. При таких безумных потерях писать какой-то ориентировочный состав просто нет смысла.

В составе Мариуполя из-за дисквалификации матч пропустит Маслов, а Вьюнник вряд ли присоединится к команде уже сейчас – азовцы выехали на матч ещё 20 числа, а Богдана арендовали 22-го. В целом, спрогнозировать основу гостей на сегодняшнюю встречу довольно просто, ведь выбор у Остапа Маркевича невелик.

Ориентировочные составы на матч Львов – Мариуполь

Львов: –

Мариуполь: Кудрик – Стасюк, Чоботенко, Микицей, Меличенко – Чех, Петерман – Горбунов, Мишнёв, Кащук – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Если бы Львов выступал в основном составе, то предпочтение однозначно необходимо было бы отдать "горожанам" – они выглядели бы более сыгранными, да и вариантов для ротации по ходу встречи хватало бы. К сожалению, COVID-19 внёс свои коррективы, поэтому сейчас фаворитом кажется Мариуполь.

Азовцы качественно провели сборы, почти не пропуская голов – и это с довольно сырой обороной. При этом команда сохранила довольно сильную атакующую группу футболистов. Учитывая данные факторы, более вероятной сегодня выглядит победа гостей.

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