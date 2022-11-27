Львов – Колос – 0:1 – видео гола и обзор встречи
17:33 - Читати українською
Колос в большинстве обыграл Львов в поединке 15-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео гола и обзор матча Львов – Колос на "Футбол 24".
Павел Ореховский 70’
70’ Павел Ореховский
В первом тайме команды фактически не имели моментов, а после перерыва обменялись неплохими шансами после навеса Богданова со штрафного и дальнего удара Бойко. Муравский стал антигероем, сначала обрезавшись, а затем завалив Безбородко в собственной штрафной. Ореховский реализовал пенальти, принеся победу Колосу.
Колос благодаря пенальти одолел Львов – удаление похоронило надежды Дулуба и Ко покинуть последнюю строчку
Таким образом, Колос набрал 19 очков и поднялся на шестое место, а Львов с 9 пунктами остался последним.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter