Львів – Колос – 0:1 – відео гола та огляд зустрічі
17:33 - Читать на русском
Колос у більшості обіграв Львів у поєдинку 15-го туру чемпіонату України. Дивіться відео гола та огляд матчу Львів – Колос на "Футбол 24".
У першому таймі команди фактично не мали моментів, а по перерві обмінялись непоганими шансами після навісу Богданова зі штрафного та дальнього удару Бойка. Муравський став антигероєм, спочатку обрізавшись, а потім заваливши Безбородька у власному штрафному. Оріховський реалізував пенальті, принісши перемогу Колосу.
Колос завдяки пенальті здолав Львів – безглузде вилучення поховало надії Дулуба і Ко покинути останню сходинку
Таким чином, Колос набрав 19 очок та піднявся на шосте місце, а Львів з 9 пунктами залишився останнім.
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