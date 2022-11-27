Колос у більшості обіграв Львів у поєдинку 15-го туру чемпіонату України. Дивіться відео гола та огляд матчу Львів – Колос на "Футбол 24".

У першому таймі команди фактично не мали моментів, а по перерві обмінялись непоганими шансами після навісу Богданова зі штрафного та дальнього удару Бойка. Муравський став антигероєм, спочатку обрізавшись, а потім заваливши Безбородька у власному штрафному. Оріховський реалізував пенальті, принісши перемогу Колосу.

Колос завдяки пенальті здолав Львів – безглузде вилучення поховало надії Дулуба і Ко покинути останню сходинку

Таким чином, Колос набрав 19 очок та піднявся на шосте місце, а Львів з 9 пунктами залишився останнім.