Львов страдал весь сезон, но перед зимней паузой "горожан" прорвало – они одержали первые победы, переиграв Десну и Ворсклу. Впрочем, открывать шампанское рано: под руководством Виталия Шумского львовяне стали играть интереснее, но и.о. главного тренера явно выжимает из подопечных максимум – и его всё равно не хватает для УПЛ. Между двумя минимальными победами, добытыми при бешеном фарте и прекрасной игре голкипера, расположились поражения Александрии и Мариуполю, в которых у Львова почти не было моментов.

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Словом, нет ничего удивительного в пребывании Львова на предпоследней позиции в турнирной таблице. Ниже только Рух, у которого на один зачётный балл меньше, поэтому сегодня хозяевам терять очки нельзя.

Ингулец неделю назад наконец-то одержал дебютную победу в УПЛ, переиграв Олимпик в Кропивницком. Правда, за неё надо благодарить голкипера соперников, подарившего два гола, да и у своих ворот петровцам везло – их дважды спасала перекладина. Дончане проиграли со счётом 1:2, хотя по ожидаемым голам должно быть наоборот. Впрочем, по совокупности попыток новичок действительно заслужил свои три очка, ведь до этого подопечные Сергея Лавриненко добыли семь ничьих, а против Динамо команда провела целых десять контратак – больше, чем все соперники киевлян вместе взятые в этом чемпионате. Ингулец давно наиграл на первую победу.

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В турнирном плане для петровцев мало что изменилось. Они находятся всего в четырёх зачетных баллах от последней позиции в таблице, поэтому сегодня им необходимо побеждать. Лучшего случая набрать сразу три зачётных балла, чем в поединке со Львовом, в этом году уже не будет – впереди Шахтер.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Львов – Ингулец

Львов: Костик – Махмутович, Михоуби, Кравчук – Грисьо, Сабино, Айнсалу, Якимец – Шина, Захаркив, Казлаускас

Ингулец: Крынский – Балан, Кучеренко, Павлов, Синегуб – Лупашко – Коваленко, Запорожец, Бартулович, Янаков – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать прогноз на такие поединки. Ингулец выглядит более стабильным и организованным, но слишком большого преимущества над Львовом у петровцев незаметно. "Горожане" играют в родных стенах, что также добавляет плюсов перед встречей, но с Мариуполем фактор своего поля не сработал.

В целом, в подобных матчах может быть зафиксирован любой результат. Очевидно только, что будут голы, но немного. Именно поэтому есть смысл поставить на результативную ничью.

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