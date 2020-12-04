Поединок между львовской и закарпатской командами в первом туре чемпионата Украины не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе "горожан". Игру перенесли сначала на 15 ноября, а затем – на середину декабря.

УПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам ноября

По информации издания Meta Ratings, руководители клубов делали усилия, чтобы соперники выяснили отношения 8 или 15 декабря, но все же пришлось перенести встречу. Таким образом, поединок между аутсайдерами УПЛ пройдет ориентировочно в конце марта 2021 года.

Напомним, после 11-ти туров Минай занимает в турнирной таблице чемпионата Украины 11 место, набрав 9 очков, Львов с 7 пунктами идет предпоследним.

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