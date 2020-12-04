Ингулец на заснеженном поле готовится к матчу со Львовом – эффектное видео с квадрокоптера
Команда из Петрового продолжает тщательную подготовку к поединкам украинского первенства.
Ингулец провел атмосферную тренировку перед противостоянием со Львовом в 12-м туре УПЛ, сообщает официальный сайт клуба.
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Игроки были в прекрасном настроении и тщательно выполняли установки тренера Сергея Лавриненко. За действом наблюдал клубный квадрокоптер, который и снял тренировку петровцев на заснеженном поле.
К слову, Ингулец в прошлом туре одержал первую в своей истории победу в рамках чемпионата Украины – произошло это в матче с Олимпиком (2:1). До этого новичок УПЛ 7 раз играл вничью и трижды уступал.
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