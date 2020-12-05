Львів страждав увесь сезон, але перед зимовою паузою "містян" прорвало – вони здобули перші перемоги, перегравши Десну та Ворсклу. Втім, відкривати шампанське зарано: під керівництвом Віталія Шумського львів'яни стали грати цікавіше, але в.о. головного тренера явно витискає з підопічних максимум – і його все одно не вистачає для УПЛ. Між двома мінімальними звитягами, здобутими при шаленому фарті та прекрасній грі голкіпера, розташувалися поразки Олександрії та Маріуполю, в яких у Львова майже не було моментів.

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Словом, немає нічого дивного у перебуванні Львова на передостанній позиції в турнірній таблиці. Нижче тільки Рух, у якого на один заліковий бал менше, тож сьогодні господарям втрачати очки не можна.

Інгулець тиждень тому нарешті здобув дебютну перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік у Кропивницькому. Щоправда, за неї треба подякувати голкіперу Бетіму, який подарував два голи, та і біля власних воріт петровцям щастило – їх двічі рятувала поперечина. Донеччани програли з рахунком 1:2, хоча за очікуваними голами мало бути навпаки. Втім, за сукупністю спроб новачок дійсно заслужив на свої три очки, адже до цього підопічні Сергія Лавриненка здобули сім нічиїх, а проти Динамо команда провела аж десять контратак – більше, ніж усі суперники киян разом узяті в цьому чемпіонаті. Інгулець давно награв на першу звитягу.

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В турнірному плані для петровців мало що змінилося. Вони перебувають всього у чотирьох залікових балах від останньої позиції в таблиці, тож сьогодні їм необхідно перемагати. Кращої нагоди набрати одразу три залікових бали, ніж у поєдинку зі Львовом, в цьому році вже не буде – попереду Шахтар.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Львів – Інгулець

Львів: Костик – Махмутовіч, Міхоубі, Кравчук – Грисьо, Сабіно, Айнсалу, Якимець – Шина, Захарків, Казлаускас

Інгулець: Кринський – Балан, Кучеренко, Павлов, Синьогуб – Лупашко – Коваленко, Запорожець, Бартуловіч, Янаков – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити прогноз на такі поєдинки. Інгулець виглядає більш стабільним і організованим, але надто великої переваги над Львовом у петровців непомітно. "Містяни" грають у рідних стінах, що також додає плюсів перед зустріччю, але з Маріуполем фактор власного поля не спрацював.

Загалом, у подібних матчах може бути зафіксований будь-який результат. Очевидно тільки, що будуть голи, але небагато. Саме тому є сенс поставити на результативну нічию.

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