Известный украинский тренер Вячеслав Грозный считает, что несмотря на статус неудобного соперника киевляне обязаны побеждать "горожан" и брать три очка в выездном матче.

"Против Динамо все команды пытаются прыгнуть выше головы. По понятным причинам: улучшить престиж клуба, амбиции игроков и тренера, желание футболистов понравиться грандам с целью перейти туда, подписав выгодные контракты. Динамо трудно в таких матчах, собственно, как и Шахтеру. Но разница между киевлянами и "горняками" в одно очко, борьба в самом разгаре. Обе команды хотят побеждать.

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В стартовом составе киевлян я предвижу появление Караваева, Шапаренко, Андриевского, Де Пены, Супряги, ведь они значительно свежее физически и эмоционально. Выход на замену Шапаренко в матче с Брюгге кардинально повлиял на ход встречи. А во Львове контроль мяча киевлянам тоже будет нужен. Эти ребята, которых я назвал, свежие, и они также демонстрируют высокий уровень мастерства. Супряга очень быстрый, он может убежать. А это Динамо потребуется!

Львов рассчитывает на свой бразильский квартет! Сабино, Ренан, Альваро и Шина – хорошей квалификации футболисты. У львовян сейчас хорошая организация игры, они будут играть плотно. Львову терять в матче с лидером ничего! Независимо от результата, галичане получат серьезный опыт в игре с командой, которая вышла в 1/8 финала Лиги Европы!

Безусловно, Динамо – фаворит. И перед кубковой игрой с Колосом у киевлян даже в мыслях нет недооценки Львова. Сегодня для Динамо результат важнее зрелищности. Смотрите на табло! На этот сезон для киевлян – это главный постулат и главный лозунг. Собака лает, а караван идет!" – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, поединок между Львовом и Динамо состоится сегодня, 28-го февраля, в 19:30.

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