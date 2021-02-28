"Проти Динамо всі команди намагаються стрибнути вище голови. Зі зрозумілих причин: поліпшити престиж клубу, амбіції гравців і тренера, бажання футболістів сподобатися грандам з метою перейти туди, підписавши вигідні контракти. Динамо важко в таких матчах, власне, як і Шахтарю. Але різниця між киянами і "гірниками" в одне очко, боротьба в самому розпалі. Обидві команди хочуть перемагати.

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У стартовому складі киян я передбачаю появу Караваєва, Шапаренка, Андрієвського, Де Пени, Супряги, адже вони значно свіжіші фізично і емоційно. Вихід на заміну Шапаренка в матчі з Брюгге кардинально вплинув на хід зустрічі. А у Львові контроль м'яча киянам теж буде потрібен. Ці хлопці, яких я назвав, свіжіші, і вони мають також високий рівень майстерності. Супряга дуже швидкий, він може втекти. А це Динамо буде потрібно!

Львів розраховує на свій бразильський квартет! Сабіно, Ренан, Альваро і Шина – хорошої кваліфікації футболісти. У львів'ян зараз гарна організація гри, вони будуть грати щільно. Львову втрачати в матчі з лідером нічого! Незалежно від результату, галичани отримають серйозний досвід у грі з командою, яка вийшла до 1/8 фіналу Ліги Європи!

Безумовно, Динамо – фаворит. І перед кубковою грою з Колосом у киян навіть в думках немає недооцінки Львова. Сьогодні для Динамо результат важливіший за видовищність. Дивіться на табло! На цей сезон для киян – це головний постулат і головне гасло. Собака гавкає, а караван іде!" – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок між Львовом і Динамо відбудеться сьогодні, 28-го лютого, о 19:30.

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