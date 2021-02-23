"Работаем в обычном режиме. Все ребята прекрасно понимают, с каким соперником играем. Предыдущий матч мы проводили с Колосом, хорошей командой, которая доказала это в первой встрече с Шахтером. Скажу так: все команды из верхней половины таблицы – плюс-минус уровне. Но, конечно, Динамо – это особый соперник.

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Все зависит от того, как они сыграют в Брюгге. Сейчас трудно сказать. Конечно, определенная усталость будет присутствовать, но будет зависеть еще и от того, какой состав выставит против нас Луческу. Такая команда, как Динамо, должен иметь два равноценных состава. Ожидаем очень тяжелой игры. Динамо борется за чемпионский титул, а мы – за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Каждая команда имеет как сильные, так и слабые места. Конечно, будем нащупывать их проблемные участки и надеяться на собственный успех. Скажу так: бой мы Динамо постараемся дать – это точно. Люди придут на этот матч, и мы не имеем права играть спустя рукава. Дадим бой не только Динамо, но и всем последующим соперникам", – поделился Шумский в эксклюзивном интервью "Футбол 24".

Отметим, что Львов и Динамо встретятся 28 февраля, начало встречи в 19:30.

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